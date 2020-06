livres

Lectrice sur le site littéraire "les lubies de ludi" avec une section spéciale spiritualité : il faut savoir que Chiromancie, graphologie, astrologie investissent les rubriques des journaux dès les années 1920. Et, après la Seconde Guerre mondiale, le marché de la voyance prend son rythme de croisière, se frayant un chemin entre recherches scientifiques et charlatanisme. De Madame Irma à Madame Soleil, des stations de radio privées aux sites Internet, la voyance continuera à abattre ses cartes, s’inscrivant de façon logique dans l’exploitation commerciale de la crédulité. Il est intéressant aujourd'hui de lire et critiquer des livres de spiritualité afin de mieux comprendre ce domaine